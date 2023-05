Samsung Galaxy A23 5G sprofonda su eBay: il budget phone giù del 39%

L’offerta eBay di oggi in ambito mobile che non puoi farti scappare ha come protagonista il Samsung Galaxy A23 5G, device dall’incredibile rapporto qualità/prezzo oggi ancora più conveniente che mai. Grazie a uno sconto immediato del 39%, infatti, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 212€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Leggero, sottile e con un design giovanile, Samsung Galaxy A23 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze personali di un utente alla ricerca di un device da utilizzare per i task quotidiani.

Samsung Galaxy A23 5G crolla del 39% su eBay: oggi lo paghi 136€ in meno

Dotato di un pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera centrale per selfie di qualità, lo smartphone monta una super batteria da 5000 mAh in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza alcun problema.

Scattante e privo di lag grazie al processore octa core ad alte prestazioni, Samsung Galaxy A23 5G monta anche una fotocamera quadrupla sul retro con un sensore principale da ben 50 MP per foto di qualità e video ad altissima risoluzione.

A queste condizioni lo smartphone di Samsung si presenta facilmente come il miglior budget phone Android da acquistare in offerta su eBay; oltretutto puoi sfruttare la consegna rapida e senza costi di spedizione extra per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo.

