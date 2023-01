Samsung Galaxy A23 5G protagonista degli Unieuro Winter Days (229€)

In inverno teoricamente si dovrebbero abbassare le temperature, ma Unieuro sta scegliendo di far crollare anche i prezzi dei dispositivi tech. Un esempio? L’ultima offerta sul Samsung Galaxy A23 5G, il medio-gamma di quest’anno della casa sud-coreana dotato di una fotocamera stabilizzata (una rarità a questa fascia di prezzo), di una grande autonomia e di un software semplice e funzionale.

Il prezzo? Il listino recita 349 euro, ma grazie agli Unieuro Winter Days lo puoi acquistare a soli 229 euro, per effetto dello sconto del 20% e del coupon omaggio EXTRA50 da applicare direttamente in carrello.

Per aggiungere il coupon non devi far altro che andare su questa pagina, cliccare sul pulsante arancione Aggiungi al carrello e, nella nuova pagina che si apre, premere sul box in alto a destra Ho un codice coupon per poi digitare EXTRA50.

Forte ribasso di prezzo per il Samsung Galaxy A23 5G

Il Galaxy A23 5G è uno smartphone economico di Samsung, semplice da usare (benedetta One UI), con un’autonomia ottima (puoi arrivare tranquillamente a due gironi di utilizzo con una sola carica) e un display da 6,6″ che eccelle rispetto alla concorrenza (refresh rate a 120 Hz, tecnologia PLS LCD con risoluzione fino a 1080 x 2408 pixel).

L’unico punto interrogativo era proprio il prezzo, ma quest’ultima offerta a sorpresa di Unieuro ha spazzato via tutti i dubbi residui.

Aggiungi al carrello subito il Samsung Galaxy A23 in offerta: completando l’ordine ora risparmierai 120 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 349 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.