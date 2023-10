Samsung Galaxy A23 5G: intramontabile smartphone al 42%

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta di Amazon che ti permette di acquistare uno smartphone sul quale il tempo sembra non passare mai. Sto parlando del mitico Samsung Galaxy A23 5G che ora puoi avere a soli 202,98 euro, invece che 349,90 euro.

Inutile che ti stropicci gli occhi, non stai sognando. È tutto incredibile ma vero. Ora con lo sconto del 42% risparmi quasi 147 euro. Questo è ancora uno dei migliori smartphone in commercio nonostante non sia uscito ieri. Ha un ottimo processore, una fantastica fotocamera e una mega batteria. Insomma una bestia a un prezzo molto più basso.

Samsung Galaxy A23 5G: adesso è un best buy

Non c’è ombra di dubbio, a questo prezzo è da prendere al volo. Potrai goderti i tuoi contenuti video, i giochi, lo streaming e tanto altro senza sacrificare le prestazioni. Ha un bellissimo display PLS LCD da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento molto veloce a 120 Hz.

In questa versione possiede 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che puoi aumentare grazie allo slot per scheda microSD. Ha una super batteria da 5000 mAh in grado di durare a lungo e puoi inserire fino a 2 SIM. Possiede una strabiliante fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti top in qualsiasi condizione di luce. E puoi anche avvalerti della tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente.

Penso sia inutile ribadire che un’offerta così vantaggiosa non potrà durare molto. Per cui sii rapido, vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A23 5G a soli 202,98 euro, invece che 349,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.