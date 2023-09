Samsung Galaxy A23 5G in offerta su Amazon a 208€: è un OTTIMO ACQUISTO

Il Samsung Galaxy A23 5G è uno degli smartphone economici più completi e convenienti della gamma Samsung. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato d 208 euro. Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 e di una fotocamera posteriore da 50 Megapixel con OIS. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A23 5G: a questo prezzo è un vero best buy

Tra le specifiche del Samsung Galaxy A23 5G troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo e in grado di accedere anche alla rete 5G. Lo smartphone è supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh che garantirà un’autonomia davvero elevata per il dispositivo.

Da notare anche un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. Il Samsung Galaxy A23 5G è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Da segnalare anche il supporto Dual SIM e il chip NFC oltre che un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 208 euro. Si tratta di un’opportunità ottima per acquistare uno smartphone Galaxy con supporto 5G con una spesa contenuta. Lo smartphone è spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.