Samsung Galaxy A23 5G, il mediogamma che sa di PRO a prezzo REGALO

Samsung Galaxy A23 5G in offerta su Amazon con l’assurdo sconto del 35% sottolinea a gran voce quanto non sia necessario spendere un capitale per stringere tra le mani uno smartphone di qualità, a maggior ragione quando lo paghi appena 227€ con un risparmio di ben 122€.

Il device del colosso sudcoreano, infatti, ha tutte le caratteristiche al posto giusto per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video, scattare foto e molto altro ancora.

Sconto ridicolo su Amazon per il medio gamma Samsung Galaxy A23 5G

Con un design piacevole e giovanile, merito delle tre colorazioni appariscenti, il telefono di Samsung monta un bel pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità. Il tutto è gestito da un processore octa core rapido e scattante, mentre una super batteria da ben 5000 mAh è sempre al tuo fianco per assicurarti ore e ore di utilizzo.

Nonostante il prezzo super conveniente, inoltre, Samsung Galaxy A23 5G monta anche un validissimo sistema fotografico quadruplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video super fluidi e con tantissimi dettagli per rivivere i tuoi momenti preferiti senza cali di risoluzione.

Come hai certamente avuto modo di scoprire in queste righe, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e gratuite per i clienti Prime.

