Samsung Galaxy A23 5G, il budget phone al top a prezzo REGALO (-41%)

L’offerta eBay di oggi sul budget phone Samsung Galaxy A23 5G è una di quelle che non ti lascia scampo: il telefono del colosso sudcoreano costa pochissimo e ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore. Con uno sconto shock del 41% che ti permette di risparmiare ben 144€, infatti, lo smartphone di Samsung può essere tuo al prezzo di appena 204€.

Stiamo parlando di un device che, nonostante il prezzo molto economico e conveniente, ha dalla sua un gran bel design e una scheda tecnica in grado di accompagnarti lungo una giornata intera di utilizzo senza alcun problema.

Samsung Galaxy A23 5G costa davvero poco su eBay: occasione unica

Samsung Galaxy A23 5G ha dalla sua un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di gran effetto, mentre sotto il cofano è presente un processore octa core con 4 GB di RAM per assicurarti rapidità nell’avvio delle app di cui hai bisogno.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida per garantirti un giorno pieno di utilizzo, sul retro sorprende la presenza di ben quattro fotocamere di cui la principale da 50 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Malgrado il repentino calo di prezzo e lo sconto shock a due cifre, il telefono di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane: mettilo subito nel carrello fintanto che puoi acquistarlo ad appena 204€ con consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione extra.