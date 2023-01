Samsung Galaxy A23 5G: economico, quad cam e bello a prezzo WOW (-37%)

Samsung, da regina incontrastata del settore mobile, è famosa in tutto il mondo anche per via dei suoi ottimi smartphone economici come l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G, sorprendentemente in offerta su Amazon a un prezzo che non ti aspetti. Infatti, con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 130€, il device economico a marchio Samsung può essere tuo ad appena 219€.

Nonostante il suo costo quasi ridicolo, Samsung Galaxy A23 5G ha il vantaggio di non farti scendere a compromessi in termini di esperienza utente per giustificare il prezzo abbordabile.

Samsung Galaxy A23 5G è in super sconto su Amazon: affare d’oro

Il Galaxy A23 5G di Samsung monta un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera centrale per selfie di qualità, integra un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno senza inutili attese e dispone anche di una super batteria da 5000 mAh sapientemente ottimizzata per accompagnarti per tutto il giorno.

Proprio come i top di gamma del momento, anche Samsung Galaxy A23 5G monta una fotocamera quadrupla sul retro: il sensore principale da 50 MP cattura immagini ad altissima risoluzione e ti permette anche di registrare video di grande qualità.

Per moltissimi utenti Samsung Galaxy A23 5G è lo smartphone economico da acquistare senza ripensamenti, e a ben vedere considerando le numerose funzionalità di cui dispone. Acquistalo subito fintanto che è ancora in sconto su Amazon al prezzo più economico degli ultimi mesi: se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

