Samsung Galaxy A23 5G è il MEDIOGAMMA da acquistare SUBITO a -142€

Samsung Galaxy A23 5G, uno tra i più popolari mediogamma del colosso sudcoreano, è il protagonista assoluto di una offerta shock su Amazon. Perfetto come regalo di Natale, il device è in forte sconto del 41% e oggi lo puoi acquistare al prezzo regalo di appena 207€ – parliamo di un risparmio immediato di 142€.

Samsung Galaxy A23 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°: è realizzato con materiali di buona qualità, ha un design minimal e giovanile e monta una scheda tecnica davvero niente male.

Samsung Galaxy A23 5G costa davvero poco su Amazon: occasione shock per Natale

Troviamo un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ideale per guardare video ad alta risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core scattante e veloce. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo di vendita su Amazon così conveniente lo smartphone di fascia media di Samsung rappresenta una delle migliori occasioni in ambito mobile; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa prima di Natale con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.