Samsung Galaxy A23 5G: con QUEST'OFFERTA è da PRENDERE SUBITO (-121€)

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Samsung da meno di 250 euro può valutare con attenzione la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy A23 5G. Si tratta di uno dei modelli più economici della serie A che, pur con un prezzo più basso, non rinuncia ad una scheda tecnica completa.

Attualmente, è possibile acquistare Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 228 euro invece di 349 euro con il 35% di sconto rispetto al listino. Lo smartphone è disponibile anche in 5 rate mensili da 45 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A23 5G non presenta punti deboli. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche una buona batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia nettamente superiore alla media. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Lato software, invece, troviamo Android 12 con garanzia di aggiornamento, a breve, ad Android 13.

