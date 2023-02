Samsung Galaxy A23 5G: con QUEST'OFFERTA diventa un vero BEST BUY

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy A23 5G, uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo della gamma Samsung. Il dispositivo, infatti, è disponibile ora in offerta al prezzo scontato di 219,90 euro grazie ad una nuova offerta eBay proposta dal venditore Neophoniastore, uno dei principali rivenditori di telefonia su eBay con il 99,7% di feedback positivi. Scegliendo di pagare con PayPal e optando per il pagamento in 3 rate senza interessi è possibile acquistare lo smartphone in 3 rate da 73 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Samsung Galaxy A23 è protagonista di un’ottima offerta su eBay

La nuova offerta rende il Samsung Galaxy A23 ancora più interessante. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce il supporto al 5G. Il chip è supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Lo smartphone può contare su di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz.

Da segnalare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale. Lato software, invece, il Samsung Galaxy A23 5G presenta il sistema operativo Android 13, personalizzato con l’ultima evoluzione della One UI. C’è il supporto Dual SIM. Lo smartphone può contare sulla protezione del vetro Gorilla Glass 5 e sul chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 al prezzo scontato di 219,90 euro. L'offerta riguarda la versione con scocca bianca.

