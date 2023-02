Samsung Galaxy A23 5G: a QUESTO PREZZO su Amazon è da PRENDERE SUBITO (-123€)

Trovare uno smartphone Samsung completo intorno ai 200 euro non è semplice ma con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un modello davvero completo come il Samsung Galaxy A23 5G ad un ottimo prezzo. L’offerta in corso consente di acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 226 euro invece di 349 euro.

Si tratta di uno sconto del 36% che consente di portarsi a casa lo smartphone con una spesa decisamente ridotta rispetto al listino. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 44 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Lo sconto dedicato da Amazon al Samsung Galaxy A23 5G è valido per un periodo limitato. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A23 5G: smartphone completo ad un prezzo ridotto con la nuova offerta Amazon

Il Samsung Galaxy A23 5G ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ad un prezzo ridotto. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Da segnalare la presenza di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 226 euro invece di 349 euro. Lo sconto applicato è del 36% e consente di acquistare il dispositivo con oltre 120 euro di spesa in meno. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 44 euro, senza interessi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

