Samsung Galaxy A22 5G torna in SCONTO su Amazon: vero best buy

Samsung Galaxy A22 5G ha tutte le carte in regola per essere il medio-gamma del momento. Ottimo display, foto e video di alta qualità, lunga autonomia e connessione ad internet super veloce: caratteristiche difficili da rintracciare a bordo di smartphone che la concorrenza generalmente offre in questa specifica fascia di prezzo. Ha davvero tutto e lo paghi un niente.

Approfittane ora, prima che la disponibilità termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 13%, Samsung Galaxy A22 5G sarà tuo con poco più di 217 euro.

Samsung Galaxy A22 5G in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Nella zona frontale del Samsung Galaxy A22 5G trova spazio un bellissimo schermo Infinity-V con diagonale da 6,6 pollici e risoluzione FullHD+: dettagli nitidi e colori vivaci per la migliore fruizione possibile. Il processore octa-core viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, con possibilità di espansione tramite microSD fino ad 1 TB. Stiamo parlando di uno smartphone Samsung Dual Sim, con pieno supporto per la fulminea connettività 5G. Sul retro individuiamo poi la tripla fotocamera, con flash LED e sensore principale da 48 MB per scatti sempre all’altezza della situazione. Termina il quadro generale una mega batteria da 5000 mAh, grazie a cui sarai in grado di coprire agevolmente tutta la giornata.

Segui l’istinto, i modelli acquistabili stanno già per finire: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy A22 5G ad un prezzo ulteriormente ridotto, arriverà a casa in breve tempo e con consegna gratuita.

