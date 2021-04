Sei in cerca di uno smartphone economico? Samsung Galaxy A20e è in offerta su Amazon a soli 130,00€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 39,90€ che rende l’acquisto più conveniente.

Samsung Galaxy A20e: perché scegliere questo smartphone

Il design semplice e lineare viene reso unico dal color pastello Corallo che non fa passare inosservato Samsung Galaxy A20e. Appartenente alla fascia economica dei dispositivi, questo device vanta delle caratteristiche ottime.

Montante un display Infinity-V da 5,8 pollici, lo smartphone offre una visione dei contenuti ampia. Le cornici non troppo larghe favoriscono l’esperienza visiva.

Grazie al suo processore Octa Core e ai suoi 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, l’utilizzo è reso dinamico e fluido. La memoria, inoltre, è espandibile fino a un massimo di 512 GB attraverso MicroSD.

La doppia fotocamera posteriore assicura praticità nello scattare foto. L’obiettivo principale ha una risoluzione di 13 megapixel mentre il secondario vanta una lente da 5 megapixel utile a scattare in modalità ultra grandangolare. Degna di nota è la fotocamera frontale che ha un obiettivo da 8 megapixel.

La batteria integrata ha un valore tipico di 3000mAh sufficienti ad arrivare a fine giornata senza alcun problema. È supportata, inoltre, la ricarica rapida da 15 W con cui ripristinare l’energia in tempi brevi.

Tra le altre features, poi, non mancano il riconoscimento facciale per uno sblocco istantaneo del dispositivo e il lettore d’impronte digitali.

Questo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

