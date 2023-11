Samsung Galaxy A15 5G: manca poco e sappiamo quasi tutto

Il colosso sudcoreano sta preparando il lancio del successore di Galaxy A14, vale a dire Samsung Galaxy A15. I rendering trapelati lo scorso mese hanno rivelato che il dispositivo presenterà uno schermo piatto, un jack audio da 3,5 mm ed una porta USB di tipo C.

Lo smartphone arriverà sul mercato in versione 4G e 5G. In queste ultime ore, nuove informazioni chiamano in causa proprio quest’ultimo modello ed ora andremo ad analizzarle più nel dettaglio.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A15 5G

Diamo quindi un’occhiata alle anticipazioni condivise su X (Twitter) da Paras Guglani di @passionategeekz, così da avere un quadro più preciso della situazione:

Samsung Galaxy A15 5G 6.5” FHD+ display 90hz

50 MP triple rear camera with 10x zoom, 5MP, 2MP

Up to 128 GB internal storag expandable to 1 TB

13 MP front camera

Side Fingerprint sensor

5,000 mAh / 25W

MT6835 / DM6100+

Android 13

4GB/6GB

Black/Blue $149 — Paras Guglani (@passionategeekz) October 28, 2023

Samsung Galaxy A15 5G potrebbe montare un display FullHD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz, anche se inizialmente si era ipotizzato un pannello OLED da 6,4 pollici. La fotocamera principale dovrebbe raggiungere i 50MP e supportare lo zoom 10x, affiancata da una lente da 5MP ed un sensore da 2MP. Nel notch a goccia sulla zona frontale è prevista una fotocamera da 13MP per i selfie.

Le specifiche comprendono fino a 128 GB di storage, espandibile di 1 TB grazie all’inserimento della microSD, oltre a 6 oppure 8 GB di memoria RAM. Processore MediaTek Dimensity 6100+ (Helio G99 sulla variante 4G), batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W e scanner per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato lateralmente. A bordo verrà eseguito il sistema operativo Android 13.

Per adesso null’altro è dato sapere ma, a ridosso della presentazione ufficiale, non escludiamo un’ulteriore fuga di informazioni. Samsung Galaxy A15 5G sarà disponibile nei colori blu e nero e dovrebbe avere un prezzo di circa 149 dollari negli Stati Uniti, mentre in Europa potrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro.