Samsung Galaxy A14: Unieuro lo svende ad un prezzo STRACCIATO

Samsung Galaxy A14 è protagonista delle nuove offerte Unieuro. Lo smartphone, con ampio schermo e con una memoria da 128 GB, è uno dei più amati ed oggi viene venduto a soli 159,99 €, praticamente 70 € in meno rispetto al prezzo di listino. Acquistandolo, si potrà beneficiare della garanzia di due anni e della consegna a domicilio stimata in 2-4 giorni. Per quelli con la voglia matta di avere al più presto il telefono, c’è anche il ritiro gratuito in negozio.

Le soluzioni disponibili per il pagamento sono varie; si parte dal semplice acquisto con carta direttamente sul sito di Unieuro, ma c’è anche l’opportunità di scegliere opzioni come Klarna e PayPal. In entrambi i casi si possono fare 3 rate da 53,33 € senza alcun tipo di interesse.

Samsung Galaxy A14 basso costo ma specifiche da top

Nella sua categoria è sicuramente il migliore per estetica e specifiche. Il design è quello classico di Samsung, basato dunque su un frontale a tutto schermo e su un lato posteriore con ben tre fotocamere disposte in colonna sul lato sinistro.

Il punto di forza è sicuramente il display da 6,6″ di diagonale, un ottimo pannello LCD con risoluzione full HD+ che rende i dettagli di immagini e video davvero esaltanti. Il sistema operativo Android 13 gira alla grande grazie al processore Exynos e ai 4 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, salverete dati in abbondanza con 128 GB. Rispetto agli altri smartphone con lo stesso prezzo, il Galaxy A14 ha una super batteria da 5000 mAh; basti pensare che è la stessa del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il comparto fotografico chiude il tutto con tre sensori l’uno sotto l’altro: quello principale è da 50 MP e scatta foto pazzesche, ricche di dettagli e colori.

Sono queste le caratteristiche tecniche che lo distinguono nettamente dagli altri smartphone della stessa fascia. Oggi sul sito ufficiale di Unieuro, il Galaxy A14 di Samsung è in sconto e costa solo 159,99 € con spedizione veloce e due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.