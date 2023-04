Samsung Galaxy A14 a prezzo SCONVOLGENTE su Amazon (173€)

Se stai cercando uno smartphone economico, magari come secondo cellulare, oggi ho scovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 173,05 euro, anziché 209,90 euro.

Già normalmente questo smartphone ha un prezzo decisamente abbordabile, ma con questo ulteriore ribasso del 18% non c’è da guardarsi in giro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy A14: a questa cifra è un vero affare

È vero che siamo di fronte a un entry level che non è uscito ieri, tuttavia è uno smartphone che non delude. Possiede un bellissimo display Infinity-V da 6,6 pollici che garantisce immagini vivide e dai colori intensi. È perfettamente visibile anche alla luce del sole. Ha un potente processore Octa-core, che unito a 4GB di RAM, offre ottime prestazioni. In questa versione avrai a disposizione 64GB di memoria interna espandibile con una microSD.

È poi dotato di una tripla fotocamera con sensore principale e ultra-grandangolare da 50 MP, e fotocamera macro da 2 MP. Potrai scattare le tue foto in modo professionale senza alcuno sforzo. Usciranno sempre perfette a qualsiasi ora del giorno. E poi grazie alla sua batteria da 5000 mAh sarai in grado di usarlo per tantissimo tempo prima di doverlo ricaricare.

Insomma, a una cifra così bassa è davvero difficile trovare uno smartphone con queste prestazioni. Per cui prima che il prezzo torni alla normalità, dirigiti su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 173,05 euro, anziché 209,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.