Samsung Galaxy A14 al PREZZO più BASSO del WEB (-90€ su eBay)

Vuoi sapere qual è lo smartphone con il migliore rapporto qualità prezzo in questo momento? Samsung Galaxy A14. Ora lo puoi aggiungere al tuo carrello eBay a soli 119,71 euro, anziché 10,90 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

Una promozione che ti permette quindi di risparmiare oltre 90 euro sul totale per uno smartphone intramontabile. Fai presto perché ovviamente a questa cifra se lo vorranno accaparrare in diversi e le quantità disponibili sono limitatissime.

Samsung Galaxy A14 a prezzo sciolto solo su eBay

Siamo di fronte a uno degli smartphone più acquisitati e apprezzati perché, come ti dicevo, detiene un rapporto qualità prezzo davvero molo vantaggioso. Oltre al prezzo comunque si può notare l’ottimo scomparto hardware composto da un processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM. Ha uno spazio di archiviazione di soli 64 GB ma che potrai facilmente espandere a 1 TB con una scheda microSD. E puoi anche inserire due schede SIM.

È dotato di un generoso display LCD da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ dai colori intensi e vividi. Possiede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una frontale da 13 MP. Ha la funzione NFC per pagare direttamente con il telefono e una batteria bella grande da 5000 mAh che si ricarica velocemente.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è un best buy assoluto. Quindi fai in fretta, fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 119,71 euro, anziché 10,90 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.