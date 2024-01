Samsung Galaxy A14: midrange LOW-COST da comprare SUBITO (-37%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale: l’ottimo smartphone di fascia media di Samsung, il Galaxy A14, viene proposto ad un costo veramente irrisorio. Di fatto, sarà vostro con soli 145,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo device infatti, è in sconto del 37% sul valore di listino, mica poco se pensate che è un midrange che vale molto più di quanto costa.

È uno dei più venduti dell’ultimo periodo quindi non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza eguali. Pensate che il prezzo originale sarebbe di 229,90€ e adesso lo prenderete a molto meno. Il modello in questione è quello in colorazione nera, con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy A14: ecco perché comprarlo

Come detto, lo smartphone di fascia media di Samsung è un prodotto sensazionale: ha uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici Infinity-V con risoluzione FullHD+, gode di un processore octa-core performance che consente di avere prestazioni super anche con i social più impegnativi. Questo telefono va benissimo per vedere i contenuti online e i social network, per le telefonate, per la messaggistica e molto altro ancora. Posteriormente ci sono tre ottiche con sensore principale da 50 Megapixel che serve per realizzare foto nitide e cristalline in ogni contesto; la batteria invece, è da 5000 mAh e vi donerà tutta la carica necessaria per dedicarvi alle cose che più amate.

Samsung Galaxy A14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 145,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; è un telefono dalle prestazioni top e dalle caratteristiche di punta ma con un costo super contenuto. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non dimenticate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

