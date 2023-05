Samsung Galaxy A14: il telefono che fa TUTTO e costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone low-cost di Samsung veramente eccezionale; è uno dei dispositivi 4G-ready più economici del mercato ma è anche il più vantaggioso dell’intera line-up del colosso sudcoreano. Ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni perché, grazie agli sconti di Amazon, sarà vostro con soli 170,55€, spese di spedizione incluse. Si chiama Samsung Galaxy A14 e il suo valore di listino sarebbe di 229,90€; capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo e noi vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’offerta dedicata.

La consegna sarà celere e immediata; questo implica che arriverà a casa vostra entro pochissimi giorni e che sarà anche possibile usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Questa è una soluzione molto comoda per chi non è spesso in casa. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e sappiate che avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. Anche se il prezzo è basso, tenete conto che potrete dilazionarlo ulteriormente in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy A14 4G su Amazon a poco più di 170€

Il Samsung Galaxy A14 5G di Samsung è un prodotto super versatile, economico, leggero, dotato di caratteristiche tecniche all’avanguardia e con una serie di chicche hardware non da poco.

È un telefono di fascia media dotato di uno splendido schermo Infinity-V da 6,6 pollici che vi consente di immergervi nei vostri contenuti; il design è minimalista ma elegante allo stesso tempo, con occhi di colore unici. Posteriormente troviamo ben tre fotocamere esclusive con sensore principale da 50 megapixel. La batteria sarà da 5000 mAh e vi consentirà di dedicarvi alle vostre attività senza problemi. Il chip interno è potentissimo così potrete giocare a ciò che desiderate senza il minimo lag. A soli 170,55€ questo Galaxy A4 è un best buy.

