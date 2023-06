Samsung Galaxy A14 a prezzo ASSURDO su eBay: appena 129€ (-32%)

Se il tuo unico obiettivo durante l’acquisto di un nuovo telefono è spendere il meno possibile ma senza sacrificare l’esperienza di utilizzo, quest’oggi hai a portata di mano l’ottimo Samsung Galaxy A14 4G a un prezzo davvero conveniente su eBay. Non solo il terminale Android di Samsung costa il 32% in meno arrivando al minimo storico di appena 129€, ma è inclusa la consegna rapida e senza costi di spedizione.

Spendendo quindi una cifra molto conveniente hai a portata di mano il telefono Android adatto all’utilizzo quotidiano: non s’impalla, è perfetto per telefonare, ci puoi navigare in rete, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 4G crolla di prezzo su eBay: occasione unica da non perdere

Sottile, leggero e maneggevole, Samsung Galaxy A14 4G monta un bel pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risoluzione (Full HD+) accompagnato da una fotocamera frontale per selfie di buona qualità, mentre sotto il cofano il processore octa core si muove a braccetto con 4 GB di RAM e tanto spazio interno.

Lo smartphone di Samsung, inoltre, è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e sul retro integra un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 50 MP per scatti e video di qualità.

Insomma, spendendo appena 129€ hai a disposizione un telefono tra i più amati e apprezzati in questa fascia di prezzo; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa senza sborsare nemmeno 1€ di costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.