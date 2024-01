Samsung Galaxy A14: a meno di 150€ è sempre un OTTIMO ACQUISTO

Acquistare uno smartphone economico e completo diventa ora più semplice: con la nuova offerta Amazon in corso oggi, infatti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 da 128 GB al prezzo scontato di 142 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su di un modello completo e dal buon rapporto qualità/prezzo. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A14: costa poco con questa nuova offerta Amazon

Il Samsung Galaxy A14 è uno dei modelli più interessanti della fascia bassa. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ a cui si affianca un SoC MediaTek Helio G80 oltre a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia ben superiore alla media.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore sensore principale da 50 Megapixel. Il Galaxy A14 è dotato di supporto Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC.Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 al prezzo scontato di 142 euro. Lo smartphone è l’entry level ideale: costa poco, ha buone prestazioni ed è completo. Per chi vuole spendere poco, quindi, questo dispositivo rappresenta la soluzione giusta su cui puntare oggi. Per sfruttare la promozione, valida per diverse colorazioni del Galaxy A14 è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.