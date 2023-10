Samsung Galaxy A14 5G in offerta: il prezzo crolla del 30%

Il Samsung Galaxy A14 5G è un dispositivo Android che offre un’esperienza di visione straordinaria grazie al suo display Infinity-V da 6.6 pollici. Questo schermo offre una qualità visiva eccezionale, permettendoti di goderti contenuti in alta definizione con dettagli nitidi e colori vivaci.

Normalmente proposto a 269,90€, oggi questo fantastico mediogamma può essere tuo a soli 189€ grazie ad uno sconto a tempo limitato di ben 30%.

Il design minimalista del telefono è elegante e disponibile in freschi tocchi di colore, garantendo un aspetto attraente.

Una delle caratteristiche principali di questo smartphone è la sua tripla fotocamera, che include una fotocamera principale da 50 MP per catturare foto nitide e dettagliate. La fotocamera di profondità regola la messa a fuoco, mentre la fotocamera macro ti consente di catturare i piccoli dettagli. La fotocamera frontale è perfetta per selfie favolosi. Con questo dispositivo, puoi catturare i tuoi momenti migliori ottenendo scatti impeccabili.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’eccellente autonomia, consentendoti di utilizzare il telefono per lungo tempo senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, il Galaxy A14 5G è alimentato da un processore Octa-core e supporta la connessione 5G, offrendo prestazioni potenti e una connessione veloce. Questo è ideale per il gaming, lo streaming e il download di contenuti in pochissimo tempo.

La memoria espandibile e la funzione RAM Plus consentono di gestire più attività contemporaneamente in modo fluido. Con il Galaxy A14 5G, hai la libertà di espandere la memoria e goderti un’esperienza multitasking senza problemi.

Insomma, come avrai ormai capito, il Samsung Galaxy A14 5G è un eccellente mediogamma Android dotato di un comparto fotografico sorprendente, una batteria a lunga autonomia e un design accattivante e vivace. Non farti scappare l’offerta di Amazon di oggi e acquistalo a soli 189€, con un generoso sconto del 30% sul suo normale prezzo di listino.

