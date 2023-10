Samsung Galaxy A14 5G costa POCHISSIMO con le offerte del Prime Day (solo 159€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android che costi poco ma che sia dotato, al tempo stesso, delle migliori features esistenti, e che possa andare bene per la navigazione web, per i social, per qualche giochino “mordi & fuggi”, per chattare, fare telefonate e fotografie al volo, noi vogliamo consigliarvi il Samsung Galaxy A14 5G che, nella sua iterazione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage al seguito, costa solo 159,00,€ su Amazon grazie alle offerte del Prime Day. Insomma, un prezzo così irrisorio per un terminale in grado di fare qualsiasi cosa, piccolo e leggero, compatto, e con un buon pannello ampio e risoluto, è veramente da prendere al volo. Addirittura, oggi può essere il giorno giusto (anche se un po’ presto, lo ammettiamo) per portarvi avanti con i regali di Natale. Approfittatene, perché alcune promozioni sono veramente imperdibili.

Samsung Galaxy A14 5G: il best buy del giorno

Questo smartphone di Samsung è un vero gioiello: di fatto, con 159,00€ vi porterete a casa un dispositivo unico, dotato di una batteria da 5000 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso, con un processore octa core che spinge nelle prestazioni ed è dotato del modem 5G per la connettività next-gen, con un design minimal che richiama quello dei modelli più costosi e ha perfino uno schermo da 6,6 pollici Infinity-V che assicura una visione perfetta dei vostri contenuti, anche sotto la luce diretta del sole. Non manca poi un comparto fotografico di punta con tre sensori premium che scattano foto meravigliose e girano video in 4K.

A soli 159,00€ grazie alle offerte dei Prime Day, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: la promozione potrebbe terminare a breve e lo sconto dedicato è destinato a finire dopo questi due giorni. Siate veloci, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.