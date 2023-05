Samsung Galaxy A14 a 167€: eBay FUORI di TESTA

Scopri la nuova offerta di eBay che sta scontando di ben 62 euro il fantastico Samsung Galaxy A14. Si tratta di uno smartphone Android low cost, ma dalle caratteristiche interessanti. Nonostante non sia un top di gamma le sue prestazioni sono ottime grazie al processore Octa-core in dotazione. Acquistalo subito a soli 167,90 euro, invece di 229,90 euro.

Non perderti questo affare che è veramente goloso. Tra l’altro l’ordine in oggetto gode anche della consegna gratuita direttamente a casa tua con spedizione in 3 giorni. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 55,96 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento. Un’altra ottima opportunità per acquistare subito e pagare un po’ alla volta.

Samsung Galaxy A14: display esagerato, batteria infinita

Il Samsung Galaxy A14 a soli 167,90 euro è un vero e proprio regalo. Grazie al suo display Infinity-V da 6,6 pollici sei immerso in contenuti sempre ricchi di dettagli e dai colori vivaci. La tecnologia FHD+ garantisce una visione sempre ad alta definizione. In più la batteria da 5.000 mAh offre lunga durata al tuo utilizzo permettendoti di portarlo sempre con te lontano da casa anche per tutta la giornata e oltre.

Mettilo nel carrello a soli 167,90 euro, anziché 229,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 55,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.