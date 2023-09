Samsung Galaxy A14 128GB: super batteria, prezzo low cost, 145€

Acquista il Samsung Galaxy A14 a soli 145 euro, invece di 229,90 euro. Questa super offerta la trovi solo su Unieuro grazie al Back To School, il nuovo volantino che sta facendo risparmiare milioni di utenti senza rinunciare alla migliore tecnologia. In questo caso ci troviamo di fronte a uno smartphone notevolmente economico, ma di alta qualità. Apprezzato per la sua ampia autonomia, monta una batteria da 5000 mAh. Autonomia per più di un giorno!

Tra l’altro acquistare da Unieuro conviene! Infatti, hai la consegna gratuita a domicilio inclusa nella promozione. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 48,33 euro al mese. Come? Semplice, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento e attivando la loro opzione “Paga in 3 rate“. In questo modo accedi al mini finanziamento in pochissimi click.

Samsung Galaxy A14: lo smartphone per tutti i giorni

Il Samsung Galaxy A14 è lo smartphone ideale per tutti i giorni. Il suo grande display da 6,6 pollici LCD FHD+ assicura immagini sempre ricche di dettagli e colori brillanti. Grazie ai 128GB di ROM hai tantissimo spazio per installare app e giochi oltre ad archiviare tutti i tuoi contenuti multimediali tra cui foto, video e musica. Goditi il massimo a un prezzo confortevole.

Acquista il tuo Galaxy A14 a soli 145 euro, invece di 229,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

