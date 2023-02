Samsung Galaxy A13: solo su eBay con il 32% di sconto (129€)

Il re degli smartphone economici, Samsung Galaxy A13, è protagonista di una incredibile offerta su eBay che ti permette di acquistarlo al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Forte di uno sconvolgente sconto del 32%, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 129€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il prezzo così a buon mercato Samsung Galaxy A13 è un device apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo: è ideale per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video, chattare con gli amici sui social e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A13 costa appena 129€ su eBay: sconto epico da non perdere

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design fortemente giovanile, lo smartphone Android economico monta un display Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con tanto di fotocamera frontale per scattare selfie di qualità da condividere al volo sui social. Come se non bastasse, lo smartphone ha dalla sua una scheda tecnica di tutto rispetto: trovano posto un processore octa core con 3 GB RAM per avviare in un istante le app di cui hai bisogno, una batteria da 5000 mAh che ti assicura un giorno intero di utilizzo e anche la possibilità di espandere la memoria interna con una semplice ed economica microSD.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche un comparto fotografico principale multiplo con un sensore da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad alta risoluzione. Insomma, con questa offerta di eBay hai tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone per soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.