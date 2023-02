Samsung Galaxy A13: prezzo REGALO su Amazon per il budge phone (142€)

Se il tuo obiettivo numero 1 è di acquistare un nuovo smartphone Android senza spendere un patrimonio, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottimo budget phone Samsung Galaxy A13 a un prezzo molto conveniente.

Ad appena 142€, infatti, con uno sconto del 21%, il device del colosso sudcoreano precipita a un prezzo che nasconde una scheda tecnica in grado di soddisfare le tue personali esigenze.

Su Amazon c’è il 21% di sconto per l’ottimo Samsung Galaxy A13: affare d’oro

Samsung Galaxy A13 è uno smartphone economico ideale per telefonare, chattare con gli amici sui social, ascoltare la musica, guardare video, giocare, navigare in rete e molto altro ancora. Dotato di un pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità, lo smartphone di Samsung monta anche un processore octa core scattante e una batteria da 5000 mAh che ti assicura un giorno intero di utilizzo senza compromessi.

Inoltre, proprio come gli smartphone di fascia media e alta, anche il Galaxy A13 vede la presenza di un modulo fotografico posteriore da quattro sensori con il principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad alta risoluzione e video di qualità.

A questo prezzo è davvero impensabile non acquistare subito lo smartphone economico di Samsung, addirittura in consegna rapida in appena 1 giorno con tanto di spedizione completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

