Samsung Galaxy A13: ora in OFFERTA a soli 129€ (-32%)

Acquistare uno smartphone Samsung completo ed economico non è facile ma con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A13 al prezzo scontato di 129 euro con un taglio del 32% rispetto al prezzo precedente di 189 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile anche optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta riguarda le colorazioni Black, White e Blue dello smartphone di casa Samsung. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy A13 in offerta ora ad un ottimo prezzo

Il Samsung Galaxy A13 può contare su di un’ottima scheda tecnica a partire dalla presenza di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Exynos 850 che viene supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da ben 5.000 mAh, in grado di garantire un’autonomia davvero elevata.

A completare le specifiche tecniche troviamo quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, un sensore di impronte digitali laterale e il supporto Dual SIM. Lo smartphone può contare sul sistema operativo Android 13 con l’ultima versione della One UI già disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A13 al prezzo scontato di 129 euro invece di 189 euro, beneficiando così di uno sconto del 32% rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

