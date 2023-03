Samsung Galaxy A13: l'epico budget phone SVENDUTO su eBay (129€)

eBay lo ha fatto di nuovo: l’epico smartphone economico Samsung Galaxy A13 è in super offerta al prezzo più conveniente di tutto il web. Infatti, con uno sconto del 32% che fa crollare il prezzo finale ad appena 129€, il device del colosso sudcoreano può essere tuo in soli 2 giorni con tanto di consegna rapida ed economica.

Nonostante il prezzo super economico Samsung Galaxy A13 sa il fatto suo: è realizzato con materiali di buona qualità, monta un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione ed è ideale per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A13 costa davvero una sciocchezza su eBay: affare d’oro

Lo smartphone monta un buon processore octa core con Android 12 e 4 GB di RAM ideali per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre sotto il cofano una batteria da ben 5000 mAh si occupa di assicurarti un giorno pieno di utilizzo senza brutte sorprese.

Inoltre, ad appena 129€ lo smartphone a marchio Samsung ti garantisce anche una buona esperienza multimediale: sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad altissima risoluzione.

A questo prezzo è davvero impensabile non prendere in considerazione lo smartphone super economoco di Samsung, a maggior ragione quando ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Mettilo subito nel carrello e preparati a stringere tra le mani uno smartphone capace di soddisfare le tue personali esigenze senza far male al tuo portafogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.