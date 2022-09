Samsung Galaxy A13: il RE della fascia economica CROLLA su eBay (138€)

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy A13 in offerta su eBay ad appena 138€ rappresenta la migliora offerta che ti possa capitare per mettere le mani su uno smartphone economico in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze. Se lo acquisti adesso, infatti, resterai profondamente colpito dalla qualità costruttiva del device, l’ottimizzazione dell’esperienza utente e anche la qualità della fotocamera.

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: lo smartphone di Samsung è perfetto per telefonare, giocare, ascoltare musica, guardare video, navigare in rete, chattare con gli amici, scattare fotografie e molto altro.

Samsung Galaxy A13 costa appena 138€ su eBay: follia assoluta

Frontalmente è presente un pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto la scocca batte un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni che utilizzi tutti i giorni. La fotocamera tripla posteriore, inoltre, monta un validissimo sensore principale da 50 MP con cui scattare foto che ti resteranno sempre nel cuore.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di acquistare il validissimo smartphone di Samsung al prezzo più economico di sempre: mettilo subito nel carrello ora che è disponibile in pronta consegna su eBay ad appena 138€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.