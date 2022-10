Samsung Galaxy A13, il RE dei budget phone a prezzo RIDICOLO (140€)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartphone economico Samsung Galaxy A13 ti dà la possibilità di mettere le mani su un device completo di tutto pagandolo davvero una sciocchezza. Infatti, grazie a uno sconto del 21% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 140€, il device del colosso sudcoreano raggiunge il minimo storico sulla popolare piattaforma di eCommerce.

Realizzato con materiali di buona qualità e ricco di funzionalità ideali per un utilizzo quotidiano standard senza compromessi, a questo prezzo hai tra le mani un’offerta che non dovresti farti sfuggire.

Samsung Galaxy A13 è in offerta su Amazon a un prezzo regalato: affare d’oro

Frontalmente trova posto un bel display Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera per selfie di qualità, mentre il processore octa core ha di fianco tanta RAM per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno. A tutto ciò si aggiunge poi una mega batteria da 5000 mAh super ottimizzata per garantirti tantissime ore di utilizzo e una fotocamera posteriore quadrupla: il sensore principale da 50 MP è sempre a tua disposizione per foto ad altissima risoluzione e video super stabili.

Difficile, se non impossibile, non cedere subito a questa ghiottissima occasione di Amazon che ti permette di mettere le mani sul re dei budget phone a un prezzo ancora più vantaggioso del solito. Mettilo subito nel carrello fintanto che costa appena 140€ con uno sconto del 21% e spedizione rapida in 1 giorno senza costi extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.