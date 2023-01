Samsung Galaxy A13: il prezzo PRECIPITA sotto i 150€ (OFFERTA A TEMPO)

Se Samsung è il primo produttore al mondo per smartphone venduti lo deve non solo ai top di gamma, ma anche e soprattutto alla miriade di smartphone appartenenti alla fascia bassa e media del mercato. Tra i dispositivi che contribuiscono al dominio della casa sud-coreana per numero di unità vendute ogni anno c’è anche il Galaxy A13, il telefono più economico della serie A, in queste ore in offerta a tempo su ePRICE a soli 149,90 euro, per effetto dello sconto del 32% sul prezzo di listino (220 euro).

Se hai un budget risicato, non superiore ai 150 euro, ma cerchi allo stesso tempo un telefono affidabile, con aggiornamenti di sicurezza e software garantiti, in grado di scattare foto piacevoli e un’autonomia importante, allora il base gamma della serie A è il telefono ideale.

Galaxy A13: uno dei migliori base gamma del mercato

L’etichetta di “muletto” sta stretta al Samsung Galaxy A13, in grado di brillare di luce propria senza dover essere per forza la seconda ruota del carro. Puoi ad esempio regalarlo a uno dei tuoi genitori al compleanno, oppure a uno dei tuoi figli come primo smartphone: in entrambi i casi farai un figurone. E poi perché no, se non hai troppe esigenze e hai bisogno di un nuovo telefono, a meno di 150 euro non troverai nessun altro cellulare migliore di questo.

Il modello in offerta su ePRICE è quello in colorazione Azzurro, con 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e display Full HD+ da 6,6″. Il telefono può inoltre vantare come sistema operativo Android 12, in linea con gli smartphone che appartengono alla fascia media e alta del mercato.

Metti in carrello ora il Galaxy A13 in offerta su ePRICE per approfittare dello sconto del 32%. L’offerta è a tempo, terminerà tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.