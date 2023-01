Samsung Galaxy A13: il prezzo crolla sotto i 175€ (OFFERTA A TEMPO)

Il Samsung Galaxy A13 è uno smartphone base gamma con un bellissimo display, una batteria a lunga durata e un comparto multimediale in grado di regalare ottimi scatti rispetto alla concorrenza. In più, grazie al taglio di memoria interna da 128 GB, hai tutto lo spazio che ti serve per archiviare foto, video e qualsiasi altro file.

Approfitta dell’ultima offerta a tempo di ePRICE: ancora per poco lo puoi acquistare a soli 174,90 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico di 230 euro, per effetto dello sconto pari al 24%.

Forte calo di prezzo per il Samsung Galaxy A13

Il display Infinity-V da 6.6″ in risoluzione FHD+ è uno dei fiori all’occhiello del Galaxy A13, pochi altri telefoni a questa fascia di prezzo riescono a fare meglio. Scatta foto, riprendi video, archivia documenti senza porti freni, puoi farlo grazie ai 128 GB di memoria interna (se mai dovessi esaurirla, potresti sempre giocarti il jolly dell’espansione fino a 1 TB tramite scheda microSD).

Scatta foto come un vero professionista sfruttando il sistema a quattro fotocamere del tuo nuovo Galaxy, immortala i minimi dettagli grazie al sensore da 50 MP della fotocamera principale. E fai tutto questo per l’intera giornata e oltre, grazie all’autonomia super della batteria da 5.000 mAh.

Metti in carrello ora il Samsung Galaxy A13, prima che l’offerta a tempo scada: oltre allo sconto di 55 euro, puoi beneficiare anche del pagamento rateale da 3 o 4 rate (sono accettate anche le PostePay).

