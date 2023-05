Samsung Galaxy A13: il budget phone che costa pochissimo su Amazon (meno di 175€)

Se state cercano un nuovo smartphone o avete intenzione di regalare un telefono ad un vostro parente, ad un amico/a, questo Samsung Galaxy A13 sarà il telefono perfetto per le vostre esigenze. Ci troviamo di fronte ad un midrange unico, dotato di un design accattivante e alla moda, con un bellissimo pannello LCD IPS da ben 6,6 pollici Infinity-V con notch a goccia al seguito per la selfiecam. Le cornici sono contenute e il device si impugna molto bene. È comodissimo da tenere in mano, è costruito in materiali di pregio, resistenti e duraturi. La versione in sconto a soli 174,22€ presenta 3 GB di memoria RAM e ben 32 GB di memoria interna per l’installazione di applicazioni, per l’archiviazione dei file, ma sappiate che si può espandere il tutto con l’ausilio di una piccola microSD esterna (da comprare in separata sede).

Samsung Galaxy A13: Best Buy senza paragoni

Il Galaxy A13 è un device compatibile con le reti 4G ed è dotato di un potente processore che farà girare fluidi tutti i software di uso comune; social network, client mail, browser per la navigazione e molto altro ancora. Insomma, ci troviamo di fronte ad un telefono “per tutti” e grazie alle tante fotocamere di bordo potrete scatenare la vostra creatività. Eccellente la batteria che si ricarica rapidamente e che fornisce un’autonomia spaventosa: 5000 mAh garantiscono anche due giorni di uso intenso con una singola carica, mica poco, se ci pensate.

A soli 174,22€ questo mediogamma si presenta come una soluzione eccezionale, dotata di caratteristiche interessanti e di un design alla moda. Acquistandolo da Amazon però, avrete tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

