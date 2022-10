Samsung Galaxy A13, il BEST BUY dei budget phone in offerta SHOCK

Sei alla ricerca di uno smartphone super economico ma temi di prendere una fregatura ritrovandoti tra le mani un device lento e problematico? L’ottimo Samsung Galaxy A13 è in offerta su eBay a un prezzo davvero ridicolo: appena 164€ per uno smartphone economico che ha scalato le classifiche di mezzo mondo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nonostante un prezzo evidentemente super economico, il device di Samsung ha tutte le caratteristiche necessarie per assicurarti una buona esperienza di utilizzo durante il giorno.

eBay porta giù il prezzo di Samsung Galaxy A13: affare d’oro da non perdere

Frontalmente è presente un display Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione, mentre sotto il telaio il processore octa core si occupa di avviare rapidamente tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza inutili secondi di attesa. Utilizzalo senza esitazioni per telefonare, giocare, scattare foto, registrare video, guardare video online, ascoltare musica e non solo.

A tutto ciò si aggiunge anche una validissima batteria da 5000 mAh con un’ottima ottimizzazione per garantirti ore e ore di utilizzo, mentre sul retro una fotocamera quadrupla mette a tua disposizione un sensore principale da 50 MP per scatti ad alta risoluzione e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non farti ingannare dal prezzo super economico su eBay: lo smartphone di Samsung è per davvero una piccola chicca da non farsi assolutamente scappare. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in pochissimo tempo e, ricorda, se scegli di acquistarlo con PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.