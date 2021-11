Samsung Galaxy A13: ecco in quali colori arriverà

Secondo quanto riferito, il Galaxy A13 (4G/5G) sarà disponibile in quattro varianti di colore. Ad oggi, una piattaforma autorevole per i prodotti Samsung, GalaxyClub ha lasciato intendere che il budget phone sarà disponibile in quattro colorazioni. Si ritiene che questo dettaglio varrà sia per i modelli 4G che con modem 5G.

Samsung Galaxy A13: cosa sappiamo al momento?

L'A13 avrà le medesime colorazioni dei nuovi A33 e A53. I modelli saranno disponibili in quattro tinte pastello: nero, blu, bianco e arancione. GalaxyClub ha anche fornito alcuni rendering che mostrano le combinazioni di colori per i nuovi telefoni.

L'A13 5G sarà il primo modello con connettività 5G introdotto nella serie A10. Come da precedenti indiscrezioni, il device avrà una main camera da 50 MP e una batteria da 5.000 mAh. È un miglioramento sostanziale in diversi aspetti rispetto all'A12, che aveva una fotocamera principale da 48 MP e una capacità della batteria simile.

La capacità di ricarica rapida dei nuovi modelli non è completamente nota, anche se il modello precedente vantava una ricarica da 15 W. Le caratteristiche fotografiche potrebbero essere le medesime per il modello 4G.

I modelli 5G saranno alimentati da chipset di fascia alta (possibilmente Dimensity 700 per l'A13 5G), mentre per la versione 4G verrà utilizzato un chip meno potente. Questi gadget sono previsti per un debutto all'inizio del 2022 e avranno un prezzo ragionevole, probabilmente al di sotto della soglia dei 250 dollari. Non abbiamo nessuna parola da Samsung ancora su questi dettagli in questo momento; vi terremo aggiornati a breve.