Samsung Galaxy A13: con QUEST'OFFERTA di Amazon costa solo 135€

Il Samsung Galaxy A13 è lo smartphone d’accesso alla gamma Samsung: si tratta di un dispositivo completo, pensato per garantire un utilizzo senza impuntamenti e rallentamenti anche per chi ha un budget ridotto. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 135 euro invece di 179,90 euro, con la possibilità di risparmiare qualche euro in più con le offerte di Amazon Warehouse. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Samsung Galaxy A13: entry level completo ad un ottimo prezzo

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A13, in rapporto al suo prezzo di vendita, è completa e interessante. Lo smartphone può contare su di un ampio display Full HD con pannello IPS da 6,6 pollici di diagonale. Da notare anche la presenza di un chip Exynos 850 Octa-Core che viene supportato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Uno dei principali punti di forza del Samsung Galaxy A13 è rappresentato dall’autonomia: lo smartphone può contare su di una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire tante ore di utilizzo, anche in caso di uso intenso.

Tra le specifiche troviamo anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con la One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A13 al prezzo scontato di 135 euro invece di 179,90 euro. L’offerta è accessibile sfruttando il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.