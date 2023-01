Samsung Galaxy A13 ad appena 140€? Il 2023 parte con a bomba su Amazon

Il 2023 parte a mille con questa offerta di Amazon che ti permette di mettere le mani su Samsung Galaxy A13, il miglior budget phone Android del momento. Non solo hai la possibilità di acquistarlo ad appena 140€, ma ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione e in solo giorno con i servizi Prime di Amazon.

Acclamato da milioni di utenti in tutto il mondo come il budget phone di riferimento, lo smartphone del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare le tue personali esigenze con il suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

L’ottimo Samsung Galaxy A13 può essere tuo a prezzo regalo su Amazon

Il prezzo principale del device di Samsung è che con esso puoi fare tutto ciò che vuoi: monta un bel display da 6.6 pollici ad alta risoluzione per guardare video, puoi scattare selfie di qualità da condividere rapidamente sui social, dispone di un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e anche una batteria da ben 5000 mAh per accompagnarti per tutto il giorno.

Inoltre, proprio come i device di fascia più alta, Samsung Galaxy A13 monta ben quattro fotocamere posteriori che ti permettono di sbizzarirti in scatti d’autore grazie al sensore principale da 50 MP ad alte prestazioni.

Non c’è altra soluzione che mettere subito nel carrello l’eccezionale smartphone economico di Samsung, ugualmente capace di sorprenderti con la cura dei dettagli e la buona esperienza utente nonostante il prezzo super conveniente. Inizia il 2023 con il botto con l’ottimo Galaxy A13 di Samsung in offerta ad appena 140€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.