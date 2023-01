Samsung Galaxy A04s: prezzo FOLLE e consegna GRATIS con Monclick

Prezzo bomba per il Samsung Galaxy A04s, uno smartphone Android base, ma di buon livello. Scopri l’offerta che Monclick ha riservato solo per te oggi. Acquistalo a soli 139 euro, invece di 169 euro. Tra l’altro questo articolo gode della consegna gratuita a domicilio e del pagamento a rate tasso zero con PayPal. Davvero niente male per una promozione di metà settimana.

Grazie a questo super dispositivo economico puoi allargare i tuoi confini. Infatti, con il display Infinity-V da 6,5 pollici hai una visione molto più ampia e completa dei contenuti. Inoltre, la tecnologia HD+ rende tutte le immagini ricche di dettagli, nitide, brillanti e cristalline. Il suo look minimal trasforma questo smartphone in un pezzo da novanta, piacevole da vedere e pratico da portare con sé.

Samsung Galaxy A04s: lo smartphone economico, ma di qualità è su Monclick

Monclick ha confezionato una super offerta per te che vuoi uno smartphone economico, ma di qualità. Ecco perché il Samsung Galaxy A04s è la scelta migliore che tu possa fare. In primo luogo, questo colosso produce dispositivi ottimi, anche quando costano poco. Secondo, si tratta di un device semplice, immediato e stabile che permette di svolgere più dell’essenziale.

La batteria da 5000 mAh dura una vita. Infatti, potrai utilizzare il tuo nuovo Galaxy A04s per più di un giorno senza doverlo ricaricare. Il processore Octa-Core è ottimo per gestire la tua navigazione online, l’uso di più app contemporaneamente, la consultazione dei tuoi social e l’utilizzo di app come WhatsApp, Telegram e tanto altro. Potrai anche espandere la memoria interna fino a 1TB. Inoltre, grazie al sensore di impronte digitali il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro.

La tripla fotocamera da 50MP assicura scatti sempre perfetti. Il tuo tocco creativo sarà valorizzato dalla sua tecnologia. I tuoi ricordi indimenticabili saranno ricchi di dettagli e sempre perfetti, pronti per essere archiviati o pubblicati sui tuoi social. Inoltre, con la fotocamera frontale da 5MP scatti selfie da invidia. Non lasciarti scappare questa offerta. Acquista il Galaxy A04s a soli 139 euro, invece di 169 euro.

