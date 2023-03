Samsung Galaxy A04s, il budget phone SPROFONDA ad appena 123€ (-32%)

Se hai necessità di acquistare un nuovo smartphone Android e vuoi spendere il meno possibile, l’unico device che ti consigliamo di scegliere è il Samsung Galaxy A04s quest’oggi in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Con uno sconto del 32% che fa crollare il prezzo finale ad appena 123€, infatti, lo smartphone a marchio Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Nonostante costi davvero una sciocchezza, Samsung Galaxy A04s è realizzato con materiali di buona qualità e si mostra con un design piacevole e giovanile. Il display Infinity-V da 6.5 pollici è ad alta risoluzione per guardare video senza cali di qualità, mentre la fotocamera frontale scatta selfie eccellenti da condividere subito sui social.

Samsung Galaxy A04s costa appena 123€ su Amazon: sconto epico del 32%

Lo smartphone economico di Samsung racchiude una scheda tecnica di tutto rispetto, il che rappresenta uno dei punti di forza che lo rendono così popolare tra i giovani. Il processore octa core è capace di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da ben 5000 mAh è ottimizzata per accompagnarti senza fatica durante un giorno intero di utilizzo.

Inoltre, proprio come gli smartphone di fascia media, anche Samsung Galaxy A04s monta una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad alta risoluzione.

È praticamente impossibile non prendere in considerazione questa validissima offerta di Amazon sullo smartphone di Samsung, a maggior ragione quando consideri che monta Android 12 e ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.