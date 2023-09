Samsung Galaxy A04s giù del 36% su Amazon: offerta SHOCK imperdibile

La giornata non potrebbe iniziare con una offerta Amazon più ghiotta: il re dei budget phone Samsung Galaxy A04s è in vendita sul colosso dell’e-commerce a un prezzo incredibilmente conveniente. Complice uno sconto senza freni del 36%, infatti, il device a marchio Samsung può essere tuo al prezzo di appena 114€.

Nonostante il calo di prezzo verticale e lo sconto scioccante a due cifre, Samsung Galaxy A04s è pronto per soddisfare le tue necessità quotidiane; è perfetto per telefonare, chattare sui social, navigare in rete, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Appena 114€ su Amazon per Samsung Galaxy A04s: offerta scioccante

Il device del colosso sudcoreano monta un bel pannello Infinity-V da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di qualità e anche una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica. Inoltre, il device super economico monta tre fotocamere posteriori con un sensore principale da ben 50 MP per scatti e video di grande qualità.

Se vuoi spendere poco e avere la certezza di stringere tra le mani un device valido e in grado di accompagnarti lungo un giorno intero di utilizzo, allora devi acquistare subito Samsung Galaxy A04s; mettilo adesso nel carrello per riceverlo direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con il Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.