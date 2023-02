Samsung Galaxy A04s crolla di prezzo sotto i 125€ (offerta limitata)

Se l’evento Samsung Unpacked 2023 ti ha lasciato un po’ interdetto, alla luce dei prezzi esagerati della nuova famiglia dei Galaxy S23, forse ritroverai il sorriso con l’ultima offerta di ePRICE sullo smartphone base di gamma Galaxy A04s, un telefono che non ha nulla a che vedere con i top di gamma di ieri sia nelle prestazioni ma soprattutto nel prezzo.

L’ecommerce numero uno d’Italia propone ancora per poco il Galaxy A04S al prezzo scontato di 124,90 euro anziché 170 euro (che è il prezzo di listino). Il valore dello sconto è pari al 27% e terminerà non appena finiranno i pezzi disponibili. Se vuoi puoi anche acquistare il telefono in 3 o 4 rate senza interessi con carta di credito, debito e PostePay: se scegli tre rate pagherai 41,63 euro, se invece selezionerai quattro rate pagherai 31,23 euro al mese.

Oggi bastano meno di 125 euro per il Samsung Galaxy A04s

Il nuovo Galaxy A04s si presenta con un display Infinity-V da 6,5″, un look minimal e un design di qualità esaltato dalle tonalità Black, Green e White. Un altro punto di forza del base di gamma di Samsung è il comparto multimediale, che a questa fascia di prezzo è tra i migliori in assoluto: tripla fotocamera con quella principale da 50 megapixel.

Si fa presto a dire telefono di fascia bassa, anche perché design, fotocamere e autonomia mettono l’A04s un gradino sopra tutti gli altri telefoni in vendita nella fascia di prezzo tra 100 e 150 euro. Dicevamo dell’autonomia: grazie alla batteria da 5.000 mAh, puoi arrivare in tutta tranquillità a fine giornata con ancora tanta carica a disposizione.

Che cosa aspetti dunque? Approfitta dell’ultima offerta di ePRICE sul Samsung Galaxy A04s per portarti a casa un telefono più che discreto a un prezzo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.