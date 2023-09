Samsung Galaxy A04s costa POCHISSIMO su Amazon: budget phone a 113€

Il budget phone Samsung Galaxy A04s torna in super sconto su Amazon al prezzo più conveniente delle ultime settimane. Risparmiando 66€ con lo sconto immediato del 37%, infatti, il terminale Android super economico di Samsung crolla al prezzo shock di appena 113€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il costo evidentemente aggressivo e alla portata di tutti, il device del colosso sudcoreano è realizzato per rispondere alle esigenze quotidiane senza scendere a compromessi.

Samsung Galaxy A04s costa una miseria su Amazon, acquistalo subito

Samsung Galaxy A04s, infatti, è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, guardare video online e non solo; frontalmente monta un bel pannello Infinity-V da 6.5 pollici ad alta risoluzione e sotto il cofano trova posto una super batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza problemi per tutto il giorno.

Il tutto, inoltre, è impreziosito dalla presenza di un buon processore octa core e da un modulo fotografico principale con tre sensori di cui il primario da ben 50 MP per scatti e video di qualità impressionante considerando il prezzo di vendita del device.

A questo prezzo non hai altra scelta da fare che acquistare Samsung Galaxy A04s su Amazon al prezzo shock di appena 113€; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.