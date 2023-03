Samsung Galaxy A04s costa pochissimo da Esselunga, fino al 25 marzo

Oltre all’eccellente offerta sul Samsung Galaxy S22, proposta da Amazon nel corso di queste giornate di metà marzo 2023, è doveroso segnalare una promozione tech di spicco rilanciata dalla catena di negozi Esselunga. Da oggi, 13 marzo, fino al 25 del mese sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A04s a un prezzo davvero speciale.

Samsung Galaxy A04s non si può evitare a questo prezzo!

Se state cercando uno smartphone di fascia bassa, ergo economico, il cui cartellino viene ulteriormente abbassato grazie a sconti particolari, non potete lasciarvi sfuggire il Samsung Galaxy A04s rilanciato da Esselunga. La catena di distribuzione sta infatti proponendo tale dispositivo mobile a soltanto 139 euro presso i punti vendita collocati tra Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, oltre a Roma. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta.

Ma vediamo al volo le specifiche tecniche di questo telefono, a partire da ciò che si trova sotto la scocca. Il cuore pulsante è il chipset proprietario Exynos 850 da 2 GHz di frequenza massima, accompagnato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15 watt e, in questa iterazione specifica, da 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, espandibile grazie allo slot microSD.

Il comparto fotocamera è caratterizzato da un sensore anteriore da 5 megapixel e tre posteriori, rispettivamente da 50 MP, 2 MP per macro e 2 MP per profondità. Infine, il display è un LCD PLS da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione pari a 1600 x 720 pixel. Il sistema operativo, dunque, è Android 12.

Non si tratterà di una offerta mozzafiato, ma resta uno sconto da non sottovalutare se vi serve uno smartphone con urgenza o, a prescindere, volete spendere poco. Ancora una volta, ricordiamo che Samsung Galaxy A04s resterà disponibile a questo prezzo soltanto per altri 12 giorni da oggi.