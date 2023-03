Samsung Galaxy S22: costa quanto un mediogamma, ma è un TOP

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta Android e non sapete cosa comprare vi consigliamo il Samsung Galaxy S 22, il modello entry-level della serie di punta dello scorso anno. Questo dispositivo, nella sua interazione con 256 GB di memoria interna e nella colorazione phantom black, si porta a casa a soli 613,59 €, spese di spedizione incluse.

Il device è originale, ovviamente, e c’è la garanzia di due anni contro i difetti di fabbrica, contro qualsiasi danno e sappiate che la transazione sarà sempre super sicura perché la spedizione è affidata ad Amazon. Ci sarà da assistenza tecnica del sito pronta ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, potrete contare sulla possibilità di effettuare il reso totalmente gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino sulla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo non potete ignorarlo

Ci troviamo di fronte ad un prodotto veramente eccezionale, leggero ma potente, compatto e con un’autonomia di tutto rispetto. Lo schermo è un bellissimo pannello Dynamic AMOLED da 6,1” con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità incredibile e angoli di visuale perfetti.

Il processore garantisce performance fantastiche sia sul lato social che sul fronte gaming. Con 256 GB di memoria interna poi, potrete installare tutte le applicazioni di vostro interesse e ci sarà tantissima spazio anche per l’archiviazione di file, foto, video, canzoni. La batteria da 3700 mAh assicura poi tantissima autonomia e sappiate che il telefono si ricarica sia col cavo che con la modalità wireless.

Inoltre, questo modello è assolutamente tascabile perché a dimensioni contenute, uno spessore di 6,86 mm e un peso di soldi 167 g. Come non citare poi il comparto fotografico di punta con lenti che sono in grado di girare i video in 4K e di realizzare scatti nitidi anche al buio. Insomma, a 613,59€ trovate smartphone di fascia media e non top di gamma. Questa è un’occasione che vi consigliamo di non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.