Samsung Galaxy A04E SOTTO i 100€ su eBay

Approfitta subito dell’offerta di eBay che ha portato il noto Samsung Galaxy A04E sotto i 100 euro di spesa. Mettilo in carrello a soli 99 euro. Un prezzo molto conveniente visto che stiamo parlando della versione da 64GB di ROM. Nonostante si presenti come uno smartphone entry level, le sue caratteristiche sono molto interessanti. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy A04: uno smartphone indistruttibile

Con il Samsung Galaxy A04E 64GB puoi fare veramente di tutto. Il design di qualità lo rende molto belle da vedere. Il display Infinity-V da 6,5 pollici garantisce una visione più ampia e completa dei tuoi contenuti. Inoltre, grazie alla tecnologia HD+, le immagini sono sempre al top. Anche il processore Octa-Core assicura prestazioni brillanti mentre la batteria da 5000 mAh, con Intelligenza Artificiale, impara dalle tue abitudini garantendoti ancora più autonomia.

Acquistalo adesso a soli 99 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

