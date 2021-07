Samsung Galaxy A03s è appena apparso all'interno della certificazione Bluetooth SIG; il suo debutto dovrebbe essere imminente.

Galaxy A03s: cosa sappiamo del nuovo budget phone di Samsung?

L'OEM sudcoreano si sta preparando per lanciare il suo nuovo smartphone economico Galaxy F22 nel mercato indiano, ma non è l'unico telefono che l'azienda sta pianificando di presentare. C'è anche un nuovo dispositivo entry-level Galaxy serie A che dovrebbe essere annunciato molto presto.

Il prossimo device, soprannominato Samsung Galaxy A03s, è stato ora individuato sulla certificazione Bluetooth SIG a poche settimane dal suo debutto sul mercato internazionale. Questo lascia intendere che il lancio ufficiale del dispositivo potrebbe avvenireda un momento all'altro.

Si scopre che il telefono ha un numero di modello SM-A037F e la certificazione conferma che il telefono supporterà la connettività Bluetooth 5.0. L'elenco non ha rivelato ulteriori informazioni sul telefono.

Questo imminente dispositivo è trapelato online il mese scorso, il che ha suggerito che potrebbe essere dotato di un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una tacca sulla parte superiore dello schermo per ospitare uno snapper frontale da 5 megapixel.

Sul retro, il dispositivo dovrebbe essere dotato di una configurazione composta da tre fotocamere con all'interno un sensore principale da 13 megapixel, un'ottica per gli scatti con profondità attiva da 2 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. È interessante notare che è probabile che il telefono sia dotato di una porta USB di tipo C, il ché rappresenta un gradito aggiornamento in questo segmento di prezzo.

Per la sicurezza degli utenti, si dice anche che abbia uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale, incorporato nel pulsante di accensione.

Al momento, non sono disponibili molte informazioni sul chipset del telefono, sulla configurazione della memoria e nemmeno sulla capacità della batteria. Tuttavia, ci aspettiamo di saperne di più sullo smartphone nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi della data di lancio.

Samsung

Smartphone