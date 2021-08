Grazie al portale di 91mobiles, sono state svelate le specifiche complete e le opzioni di colore del futuro budget phone Samsung Galaxy A03 prossimo al lancio. Tuttavia, la data di debutto del terminale deve ancora essere rivelata.

Samsung Galaxy A03: le sue presunte caratteristiche

Il Samsung Galaxy A03 è nelle notizie da maggio e non è sappiamo quando la compagnia intende lanciarlo. I colleghi di 91mobiles hanno rivelato in esclusiva il design del telefono a maggio e hanno anche ipotizzato dell'ipotetico prezzo del Samsung Galaxy A03 per il mercato europeo all'inizio di questo mese. Ora, il portale ci permette di dare uno sguardo alle specifiche tecniche del device.

Grazie ad un rendering trapelato, possiamo anche vedere quali sarano le opzioni di colore disponibili al lancio; il merito va anche al gentile esperto del settore Ishan Agarwal. Prima del lancio ufficiale del telefono, ecco cosa introdurrà Samsung nel dispositivo in termini di hardware e design.

Il Galaxy A03 sarà dotato di un display TFT Infinity-V da 6,5 ​​pollici HD+ (720×1600) con 269 PPI e 16 milioni di colori. Sarà alimentato da un processore octa-core da 2,3 GHz, ma il leakster non ha menzionato il nome del chipset presente a bordo. Fortunatamente, un elenco di Google Play Console che è stato individuato solo un paio di giorni fa ci ha detto che ci potrebbe essere la CPU MediaTek Helio P35. Il telefono sarà venduto con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Display TFT Infinity-V da 6,5 ​​pollici HD+ (720×1600);

Chipset MediaTek Helio P35;

6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione;

Tripla fotocamera posteriore con main camera da 13 MP;

Batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone verrà fornito con One UI Core 3.1 basato su Android 11. Nella parte anteriore, il telefono avrà una fotocamera da 5 MP per selfie e videochiamate. Non viene fatta menzione per il supporto alla ricarica rapida. Sarà disponibile nelle opzioni di colore Bianco, Nero e Blu.

Il suo prezzo per il mercato europeo sarà di 150 euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

