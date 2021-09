Samsung Galaxy A/M: alcuni modelli si riavviano da soli

Alcuni modelli Samsung Galaxy serie A e M soffrono di un bug che fa sì che i terminali si accendano e spengano da soli, in un modo del tutto automatico.

Samsung Galaxy M e A: cosa succede con alcuni modelli?

Le due line-up di smartphone Galaxy A e Galaxy M sono state un grande successo per l'azienda sudcoreana: la società ha venduto milioni di unità in tutto il mondo. Tuttavia, un nuovo rapporto ha suggerito che alcuni di questi modelli potrebbero essere affetti da un misterioso bug.

Apparentemente, alcuni utenti possessori di midrange Galaxy hanno affermato che alcuni modelli soffrono di un problema particolare che causa il blocco e il riavvio automatico dei loro dispositivi. Secondo SamMobile, i proprietari degli smartphone Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s e Galaxy A51 in India si sono recentemente rivolti sui forum di tecnologia per discutere di questa criticità.

Secondo quanto si apprende, i gadget tendono a bloccarsi e a bloccarsi spesso. Inoltre, i telefoni sembra che siano afflitti da frequenti riavvii automatici. Questi bug sono una grande seccatura per i fan del brand. Si legge che i dispositivi sono rimasti bloccati alla schermata di avvio: il terminale non riesce ad andare avanti oltre alla schermata di accensione con il logo della compagnia.

Si legge anche che diversi clienti che si sono rivolti ai centri di assistenza Samsung è stato riferito che potrebbero aver bisogno di sostituire le schede madri dei loro smartphone.

Questo costerebbe loro oltre 100 dollari USA. Le serie Galaxy M e Galaxy A sono generalmente note per i loro prodotti di fascia media, molto popolari in India, in Cina e da noi in Europa. Quindi è comprensibile che non molti andrebbero fino in fondo con la sostituzione della scheda madre, visto che questa ha un costo eccessivo per un terminale low-cost o midrange.

Si spera che il marchio possa riconoscere questo bug e che possa offrire presto una soluzione, o almeno, una riparazione gratuita.