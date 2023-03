Questi dispositivi Samsung Galaxy riceveranno 4 anni di update Android

Recentemente siamo andati alla scoperta degli smartphone Samsung Galaxy che non riceveranno Android 14, individuando l’intera linea di dispositivi mobili ai quali la società sudcoreana non garantirà più supporto con major update dal periodo 2023-2024 in avanti. Purtroppo, le politiche applicate negli anni passati non erano delle migliori in termini di garanzie alla longevità dei device. Al contrario, Apple offriva importanti certezze agli utenti in possesso degli iPhone.

Con il guanto di sfida lanciato per anni, i produttori di smartphone Android hanno quindi deciso di rispondere; in primis, colossi come Google, Xiaomi, OnePlus e, appunto, Samsung. All’inizio del 2022 quest’ultima ha annunciato che avrebbe offerto quattro generazioni di One UI, ovvero major update di Android, e cinque anni di patch di sicurezza a partire dalla serie Galaxy S21 del 2021.

Facciamo quindi un rapido riassunto degli smartphone Samsung che riceveranno quattro anni di aggiornamenti di sistema.

Il supporto migliorato ai Samsung Galaxy

L’impegno dell’azienda asiatica si sta già mostrando in questi mesi con il rilascio estremamente rapido di One UI 5.0, e si spera di trovare un’ulteriore conferma nei prossimi anni con i seguenti dispositivi:

Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Tutti i futuri Galaxy S

Samsung Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3 (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Tutti i futuri Galaxy Z

Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Tutti i futuri Galaxy Tab

Samsung Galaxy Watch 5/5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4/4 Classic (Ultimo aggiornamento nel 2025)

Per quanto concerne la linea Galaxy A di fascia media, invece, al momento sono confermati soltanto questi dispositivi:

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung valuterà dunque caso per caso, anche a seconda della popolarità dei prodotti Galaxy A, l’eventuale prolungamento del supporto con gli aggiornamenti di sistema.